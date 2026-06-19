В прошлом году такого не было: томичи страдают от нашествия мошек

Жители Томска рассказали в соцсетях, что летом 2026 года их город заполонило огромное количество мошек. По их словам, одежда не спасает от укусов, мошки проникают через ткань к телу человека.

«В прошлом году такого не было, прям вот настолько сильно. Эти сволочи (мошки — ред.) прокусывают просто через что бы то ни было», — рассказала девушка.

На опубликованных кадрах видно, что по улице шла группа людей, над которыми кружился целый рой мошек. Насекомых также было видно на одежде людей.

Также жители Томска показали, как выглядит припаркованный белый автомобиль. Транспортное средство было облеплено насекомыми.

Автор видео в шутку подписал кадры, что в Томске живут самые сильные люди, но не могут это доказать.

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