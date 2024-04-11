В промзоне Люберец установлены экологические нарушения

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья продолжают проверять промышленные зоны городских округов, на которые поступают жалобы жителей. Одно из последних надзорных мероприятий прошло в округе Люберцы. Местные жители сообщили о том, что на одном из земельных участков в промзоне деревни Мотяково нарушаются правила обращения с отходами. Заявители заподозрили, что здесь незаконно добываются полезные ископаемые, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе осмотра промзоны на указанном в обращении участке действительно обнаружены признаки нарушений, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Выявлены навалы строительных отходов, порубочных остатков на открытом грунте, в металлические бункеры-накопители складированы отработанные автомобильные покрышки, мешки с бытовыми отходами. На соседнем земельном участке размещены строительные материалы — песок и щебень. Пользования недрами в границах участков не выявлено».

В ходе надзорных мероприятий установлен правообладатель земельного участка, им оказалась компания «Ера-Про», основным видом деятельности которой является производство электромонтажных и строительных работ. Компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что в промзоне деревни Мотяково выявлены четыре юридических лица и предприниматель, которые эксплуатировали источники выбросов без экологического контроля. Им также объявлены предостережения.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.