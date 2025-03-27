Опрос: 50% российской молодежи не планируют жизнь дальше 1–3 лет

Согласно результатам социологического опроса исследовательского центра FEEDBACK, половина представителей российской молодежи строит четкие планы на жизнь на период от 1 года до 3 лет, тогда как долгосрочные планы на 5 лет и более есть лишь у 23% респондентов, сообщили РИАМО в пресс-службе центра.

Как молодежь строит планы

Горизонты планирования молодых людей распределяются следующим образом: до 6 месяцев — 15%; на 1 год — 23%; на 2–3 года — 27%; на 5 лет — 13%; более 5 лет — 10%. Не строят планы вовсе 12% респондентов.

Таким образом, краткосрочное планирование (до года) характерно для 38% опрошенных, а долгосрочные цели (от 5 лет и более) имеют менее четверти участников исследования.

Анализ демонстрирует, что современное молодое поколение в России делает ставку на достижимые цели в обозримом будущем, что может отражать как их адаптацию к динамичным условиям, так и изменяющиеся представления о стабильности и жизненных приоритетах.

Молодежь — о перспективах развития России

Что касается усилий по благоустройству жизни в стране, большая часть респондентов довольна работой госучреждений, цифровыми услугами, градостроительством, а в ближайшие 5 лет они видят себя профессионалами в работе. При этом 35% опрошенных через 10–15 лет надеются построить успешную карьеру, а всего 18% — построить семью. 52% молодежи считают, что государству стоит усилить поддержку молодых семей.

Сферой, которая требует больше всего изменений, молодые люди назвали здравоохранение. Также они отметили важность улучшения сферы интернета и технологий, а также сферы образования и карьеры. В целом 80% молодежи положительно оценили перспективы и возможности развития в России.

Опрос проводился в ноябре 2024 года методом онлайн-анкетирования (CAWI), в котором приняли участие 2 тыс. человек в возрасте от 14 до 20 лет из разных регионов России. 49% респондентов составили студенты университетов и колледжей. Анкета включала 20 вопросов.