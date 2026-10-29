В Приморье огромное количество рыбы само идет в руки местным жителям

Жители Приморского края делятся в соцсетях радостью от неожиданного улова в бухте Троица. Там на берег выбросилось огромное количество рыбы иваси. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Новости Приморья | Владивостока» .

На опубликованных кадрах видно, что огромное количество рыбы растянулось вдоль береговой линии. Часть рыбы находилась в воде, но по какой-то причине не уплывала в открытое море.

«Так, ну что? Ехали с работы, заехали на море. Наловили рыбы иваси. Видите, какие мы молодцы? Кто еще не спит — быстро! Напротив заправки. Прям руками собираем», — рассказала автор ролика, которая похвасталась уловом.

По словам местных жителей, рыба выбросилась на берег Андреевки и Зарубино. С чем связано такое поведение морских обитателей, не уточняется.

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