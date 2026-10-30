В приложении «Хорошие новости» стартовал марафон ко Дню народного единства

В мобильном приложении «Хорошие новости» начался праздничный марафон «Россия. Народы. Единство». Участникам предстоит выполнить ряд заданий, посвященных Дню народного единства: от написания тематических постов до прохождения викторины. Победители получат ценные призы, а лучшие истории в социальных сетях зачитают в эфире радиостанции «Гордость». Принять участие в марафоне можно в приложении до 5 ноября. Спецпроект «Хорошие новости» реализует Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с ФКУ «Аппарат Общественной палаты Российской Федерации» и АНО «Хорошие новости».

Марафон объединил несколько форматов участия. Ежедневно на протяжении двух недель в 14:30 по московскому времени в эфире радиостанции «Гордость» будут звучать новости, отобранные редакцией «Хороших новостей». На их основе необходимо подготовить тематический пост о позитивных изменениях в России и поделиться им в социальных сетях.

«Для нас мобильное приложение „Хорошие новости“ — это прежде всего люди, которые хотят видеть и показывать другим позитивные изменения вокруг себя. Марафон „Россия. Народы. Единство“ — это еще одна возможность для пользователей из разных регионов рассказать о том, что делает нашу страну сильной: о культуре, традициях и достижениях разных народов. Мы рады, что проект развивается вместе с партнерами и дает участникам новые форматы для творчества и живого общения», — сказала заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Мальцева.

Кроме того, в рамках марафона пользователи могут рассказать на своей странице в соцсетях о самых ярких новостях родного региона, связанных с Годом народного единства, проверить знания в праздничной викторине об этническом и культурном многообразии страны, а также поделиться карточками, посвященными Международной неделе «Народы России».

«Сегодня мобильное приложение „Хорошие новости“ — это сообщество из более чем 74 тысяч активных пользователей — микроблогеров, которые живут во всех регионах страны, представляют разные народы и при этом искренне гордятся своей Родиной. Ко Дню народного единства мы при помощи партнеров решили дать им больше возможностей быть услышанными, чтобы лучшие публикации вышли за пределы их личных страниц — в эфир радио, в соцсети партнеров, в более широкое пространство. Так у большего числа людей появится шанс узнать о том, чем живут и гордятся жители разных уголков России», — отметил руководитель проектного офиса мобильного приложения «Хорошие новости» Всеволод Селин.

Лучшие авторские публикации, отобранные в рамках марафона, будут представлены в эфире радиостанции «Гордость». Самые активные участники марафона получат ценные призы от Центра содействия межнациональному образованию «Этносфера».

«День народного единства — это праздник, который напоминает о том, что сила нашей страны всегда была в сплоченности ее народов. 2026 год объявлен Годом единства народов России, и такие инициативы, как марафон „Россия. Народы. Единство“, — замечательный пример того, как современные форматы взаимодействия с пользователями позволяют создавать действительно интересный и полезный контент для людей самых разных возрастов. А главное, они понятны молодежи и помогают формировать образ будущего нашего многонационального Отечества. Это та самая мягкая сила, которая работает на укрепление межнационального согласия — не через назидание, а через живое участие и общий интерес», — подчеркнул председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.

В России проживает более 190 народов и этнических групп, использующих около 200–277 языков и диалектов. При этом ядром народного единения традиционно выступают русский язык, русская культура и литература. По данным первого федерального исследования Центра исследований общества «Знание», проведенного в рамках Года единства народов России, 82% россиян считают жителей страны единым народом, а 94% готовы прийти на помощь человеку любой национальности.

«Мы живем в мире, где новости кричат со всех сторон, и в этом шуме легко перестать слышать друг друга. Марафон „Россия. Народы. Единство“ — это попытка сделать простую вещь: дать людям из разных регионов, разных возрастов и разных народов возможность рассказать о том, что для них важно, и услышать друг друга. Без громких слов и без сенсаций. Просто честные истории — о культуре, о традициях, о том, чем живет страна. И когда мы видим, как эти истории находят отклик, понимаем: этого действительно достаточно, чтобы почувствовать, что мы — вместе», — сказал главный редактор радио «Гордость» Константин Терехов.

Марафон «Россия. Народы. Единство» стал частью системной работы по формированию позитивной информационной повестки и укреплению межнационального единства. Так, в 2026 году «Хорошие новости» совместно с Общественной палатой РФ реализовали спецпроект «Год единства народов России», направленный на укрепление дружбы, взаимопонимания и интереса к историческому и культурному наследию народов страны.

Организаторами марафона выступили мобильное приложение «Хорошие новости» и радио «Гордость» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и Центра содействия межнациональному образованию «Этносфера».