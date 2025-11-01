В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Раменском прошла встреча школьников с полицейскими

Встреча с подрастающим поколением прошла в интерактивном формате. Сотрудники правоохранительных органов рассказали детям о специфике своей работы, объяснили, как полицейские предупреждают и раскрывают преступления, разыскивают нарушителей закона и обеспечивают безопасность на дорогах.

Школьники активно задавали вопросы о профессии: интересовались, в какие учебные заведения поступать для получения специальности и сколько времени занимает обучение. В завершение встречи ребята посмотрели документальный фильм о повседневной работе сотрудников МВД.

Проект «Герои нашего двора» действует около полугода. За это время в рамках ежемесячных мероприятий школьники уже встречались с сотрудниками МЧС, пожарными и участниками специальной военной операции. После встречи с представителями МУ МВД России «Раменское» некоторые школьники решили, что станут в дальнейшем полицейскими.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.