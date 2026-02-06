В преддверии Дня российской науки в Реутове прошел «Урок в музее»

В пятницу, 6 февраля, в Музейно-выставочном центре Реутова состоялось мероприятие в формате «Урок в музее», посвященное предстоящему Дню российской науки. Сотрудник научно-исследовательского центра АО «ВПК» НПО машиностроения» Алена Кочепасова рассказала школьникам об истории и достижениях градообразующего предприятия Реутова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках «Урока в музее» учащиеся реутовских образовательных организаций осмотрели передвижную выставку о научных открытиях, сделанных учеными НПО машиностроения. Участники отметили огромный вклад российских исследователей в развитие страны и их добросовестный труд на благо Родины.

«Мы постоянно проводим встречи в формате „Урок в музее“, приуроченные к важным историческим датам. И поэтому в честь Дня российской науки решили рассказать ребятам о градообразующем предприятии НПО машиностроения, благодаря которому Реутов получил статус наукограда. Для самих школьников это возможность побольше узнать о предприятии. Возможно, кто-то из них в будущем поступит на аэрокосмический факультет, а затем будет работать на НПО машиностроения», — прокомментировала заведующая отделом по основной деятельности Музейно-выставочного центра Реутова Наталья Перминова.

По окончании исторической лекции ребятам показали небольшой фильм о главных достижениях НПО машиностроения и его влиянии на отечественную науку. Проведение встреч в формате «Урок в музее» позволяет рассказать школьникам об важных событиях в истории нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.