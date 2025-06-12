В преддверии Дня России в Павловском Посаде юным жителям вручили первые паспорта

Получение первого паспорта — это важное событие, символизирующее начало нового этапа в жизни молодежи. Во время церемонии Денис Семенов поздравил ребят, отметив, что паспорт — это не только возможность официально заявить о себе как о гражданине страны, но и ответственность за будущее Родины. Он пожелал молодым гражданам успехов в учебе, крепкой дружбы, новых достижений и напомнил, что любовь к родному округу и стране начинается с каждого из нас.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с этим важным событием! Желаю вам больших успехов в учебе, дружбы и новых достижений. Любите свой родной округ и нашу страну — Россия начинается с каждого из нас!» — подчеркнул Глава округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.