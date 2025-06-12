В преддверии Дня России в Павловском Посаде юным жителям вручили первые паспорта
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
В Павлово-Посадском городском округе состоялась торжественная церемония вручения паспортов семи юным жителям округа. 11 июня, в преддверии Дня России главный документ гражданина Российской Федерации ребятам лично передал Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Получение первого паспорта — это важное событие, символизирующее начало нового этапа в жизни молодежи. Во время церемонии Денис Семенов поздравил ребят, отметив, что паспорт — это не только возможность официально заявить о себе как о гражданине страны, но и ответственность за будущее Родины. Он пожелал молодым гражданам успехов в учебе, крепкой дружбы, новых достижений и напомнил, что любовь к родному округу и стране начинается с каждого из нас.
«Дорогие ребята, поздравляю вас с этим важным событием! Желаю вам больших успехов в учебе, дружбы и новых достижений. Любите свой родной округ и нашу страну — Россия начинается с каждого из нас!» — подчеркнул Глава округа.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.