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В преддверии Дня России в Королеве вручили первые паспорта школьникам

Торжественное мероприятие по вручению паспортов школьникам Королева прошло в преддверии Дня России в интерактивном павильоне «Космос». Свои первые главные документы получили 9 королевских школьников, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С важным событием ребят и их родителей поздравил заместитель главы города Илья Конышев.

Вместе с паспортами школьникам вручили Конституцию, обложку на паспорт и поздравительную открытку от губернатора Подмосковья.

Получить первый паспорт в торжественной обстановке может любой юный житель наукограда. Для этого нужно обратиться к сотрудникам МФЦ во время подачи документов. Сделать это нужно в течение месяца после достижения четырнадцатилетия.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.