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В преддверии Дня химика в Ступине наградили лучших работников отрасли

Ступино отметил День химика. Поздравить работников Ступинского химического завода с профессиональным праздником приехал глава округа Сергей Мужальских. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Выступая на торжественном мероприятии на территории Ступинского химического завода, руководитель муниципалитета подчеркнул, что сегодня химическая промышленность округа занимает достойное место в экономике региона.

«Мы чествуем химиков, которые своим упорством и самоотверженным трудом вносят значительный вклад в развитие промышленного потенциала нашей страны. День химика — профессиональный праздник для многих ступинцев. Округ славится научными достижениями, инновационными разработками и перспективными проектами в области химии. Ступинский химический завод — флагман экономики муниципалитета. Спасибо руководству и коллективу предприятия. Впереди много побед! Здоровья, добра, успехов в труде и всего самого наилучшего!» — отметил Мужальских.

Со словами поздравлений выступили генеральный директор АО «Ступинский химический завод» Василий Гавриков, председатель Совета депутатов Александр Сухачев, благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов, настоятельница Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря матушка Агния.

В рамках мероприятия чествовали лучших работников производства, внесших значительный вклад в развитие химической промышленности.

Поздравительный адрес губернатора Московской области вручили гендиректору Василию Гаврикову. Звание «Почетный химик» присвоено станочнику широкого профиля группы главного механика Ивану Зыкину. Отличившиеся сотрудники получили ведомственные и муниципальные награды, а также Ступинского химического завода.

На заводе трудится более 900 человек.

Как подчеркнул Василий Гавриков, предприятие выпускает более 700 видов продукции разных категорий.

По итогам I квартала 2024 года выпущено 40 млн. единиц продукции. С каждым годом предприятие наращивает объемы производства, создает новые рабочие места.

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