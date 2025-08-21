В преддверии Дня флага РФ волонтеры Королева раздадут более 3 тыс лент триколора

Королевское отделение движения «Волонтеры Подмосковья» запустили традиционную акцию «Триколор в сердце», приуроченную ко Дню Государственного флага Российской Федерации. В рамках этой акции активисты планируют раздать 3 тыс. ленточек-триколора жителям города. Об этом сообщает пресс-служба администрации окуга.

Раздача лент проходит во всех микрорайонах города, а также в Центральном городском парке, на общественных пространствах и в сквере у проходной РКК «Энергия».

Ребята не только поздравляют королевцев с праздником, но и рассказывают о значении цветов государственного флага.

Так, белый цвет символизирует чистоту и мир, синий — веру и преданность, а красный — мужество и отвагу. Также они делятся рекомендациями о том, как правильно носить триколор.

Акция «Триколор в сердце» является не только способом поздравить земляков с праздником, но и возможностью укрепить патриотические чувства и гордость за свою страну.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.