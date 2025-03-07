В преддверии 8 марта в Можайском округе поздравили матерей и жен участников СВО

Несколько десятков человек — матери, жены и дети участников СВО — собрались в выставочном зале Можайского культурно-досугового центра. С наступающим праздником их поздравил Глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Этот весенний праздник может быть только вашим. Именно ваши тепло, любовь и стойкость помогают нашим героям выполнять свой воинский долг. Вы — хранительницы домашнего очага, та сила и поддержка, которая необходима ребятам», — обратился к присутствующим Денис Викторович.

Почетными гостями мероприятия стали Можайский городской прокурор Александр Неплюев, депутаты и общественные деятели. Самые теплые и добрые пожелания женщинам выразили председатель Совета депутатов Можайского округа Лидия Афанасьева, депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова, а также социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова. Собравшиеся также выслушали слова утешения и благодарности от священнослужителя.

Юнармейцы и волонтеры подарили каждой женщине цветы в честь приближающего праздника, а творческие коллективы Можайского культурно-досугового центра подарили всем яркие и талантливые выступления. Параллельно с мероприятием прошел мастер-класс для детей. Малыши своими руками сделали трогательный подарок к 8 марта для своих любимым мам. Мастер-класс был организован Комитетом семей воинов Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.