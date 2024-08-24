В преддверии 3 сентября Шуфутинский поднял цены на выступления до 3 млн рублей

Шансонье Михаил Шуфутинский уже третий год подряд поднимает стоимость своих выступлений на полмиллиона рублей перед 3 сентября, послушать одноименный хит про календарную дату и костры рябин в 2024 году можно за 3 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT .

В 2022 году послушать песню «3 сентября» в исполнении Шуфутинского можно было за 2 миллиона рублей. Спустя два года ценник значительно подрос. Теперь певец готов эксклюзивно спеть хит поколений за 3 миллиона рублей.

При этом в райдере артиста нет никаких изысков. Все, что ему нужно, это бутылка 12-летнего односолодового виски Macallan и двух бутылок вина в гримерке — он предпочитает белое сухое Pinot Grigio и Chablis.

Однако в 2024 году Шуфутинский не сможет исполнить свою песню на частных мероприятиях именно 3 сентября. В этот день он будет выступать в Кремле.