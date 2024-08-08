В правительстве РФ провели заседание по поводу ситуации в Курской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании по поводу ситуации в Курской области отметил важность оказания поддержки жителям региона, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Он рассказал об активной работе всех ведомств и эвакуации курян в безопасные места. Их перевозят в специальные пункты временного размещения (ПВР) в соседних областях. Кроме того, пострадавшим предоставляется лечение.

Мишустин подчеркнул необходимость обеспечения скоординированной работы всех органов власти. Он попросил вице-премьеров и министров оставаться на связи круглосуточно и лично контролировать ситуацию, в том числе вопросы отслеживания предоставления материальных выплат гражданам, которые находятся сейчас в ПВР.

Ранее по поручению президента первый вице-премьер Денис Мантуров провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. Он отметил, что жителям региона был направлен транш в 1,8 млрд рублей для переселения.