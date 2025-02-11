В правительстве Подмосковья обсудят участие бойцов СВО в воспитании новых поколений

Комитет Госдумы по молодежной политике и молодежный парламент проведут круглый стол о роли наставничества участников специальной военной операции в патриотическом воспитании и социализации детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе «правительственного часа» в Госдуме руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что к работе с детьми и молодежью необходимо привлекать Героев, в том числе участников спецоперации.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике Александр Толмачев отметил, что в обсуждении примут участие бойцы СВО, эксперты в области реализации наставнических программ, представители министерств и федеральных агентств. Среди тех, кто соберется за круглым столом, также молодые парламентарии, которые имеют за плечами боевой опыт

«Через две недели проведем круглый стол в Госдуме на эту тему. Нужно привлекать патриотов, бойцов СВО, выпусников «Времени Героев» к воспитанию новых поколений, к наставничеству для трудных подростков. Обсудим инструменты, которые в нашем распоряжении есть уже сейчас. Решим, как преодолеть бюрократические и сущностные барьеры на пути наставнических программ. Важно, чтобы герои спецоперации личным примером показывали всем школьникам, студентам, молодым людям России, что значит быть настоящим человеком и гражданином», — сказал Толмачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.