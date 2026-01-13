В поселке Спутник Можайского округа продолжается вывоз снега после циклона

В поселке Спутник Можайского округа дорожные и коммунальные службы организовали вывоз снега после сильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе за последние дни высота снежного покрова увеличилась почти на 40 сантиметров из-за мощного циклона. После расчистки дорог, улиц и дворовых территорий снежные отвалы местами достигли полутора метров.

Главной задачей коммунальных служб стала оперативная уборка дорог и тротуаров. Снег сгребали в места, не мешающие движению транспорта и пешеходов, а затем вывозили на специализированные площадки. Жители поселка отмечают, что техника работает регулярно, и вывоз снега проводится своевременно.

Работы по уборке и вывозу снега продолжаются на всей территории округа. Коммунальные службы просят автомобилистов не оставлять машины на проезжей части во дворах, чтобы не мешать работе спецтехники. Жителей просят проявлять терпение и понимание. Для связи с коммунальными службами работает единая дежурно-диспетчерская служба по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или короткий номер 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.