В поселке Рузского муниципального округа обновляют воинское захоронение

В поселке Дорохово Рузского муниципального округа ведутся масштабные работы по обновлению воинского захоронения. Объект, расположенный на улице Невкипелово, требует особого внимания и бережного отношения как место памяти о героях Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мониторинг ремонтных работ провели представители органов власти и общественных организаций. В проверке участвовали депутат Московской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Историческая память» Владимир Вшивцев, член фракции «Единая Россия» Совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Рыбальченко, и. о. исполнительного секретаря местного отделения партии Екатерина Рыбальченко и член местного политсовета Галина Букреева.

Специалисты выполняют комплекс восстановительных работ. В рамках ремонта обновляется основание монумента, реставрируются плиты с именами павших воинов и памятные доски. Особое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории, чтобы мемориал выглядел достойно и ухоженно.

По словам Владимира Вшивцева, сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны является одной из приоритетных задач проекта «Историческая память». Регулярный мониторинг состояния воинских захоронений позволяет своевременно выявлять необходимость ремонтных работ и поддерживать мемориалы в надлежащем состоянии.

«Обновление воинского захоронения — это не просто ремонтные работы, а важный шаг в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Такие мероприятия помогают сохранить связь времен и передать будущим поколениям память о подвиге народа в Великой Отечественной войне,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.