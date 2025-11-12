В поселке Михнево Ступина готовность подстанции скорой помощи составляет 80%

В поселке Михнево городского округа Ступино продолжается строительство новой подстанции скорой помощи, рассчитанной на 5 бригад в смену. На данный момент готовность объекта составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета.

В строительных работах задействованы 117 человек и 7 единиц техники. В настоящее время ведется окраска стен лестничных маршей и стен в помещениях на 1-2 этажа, устройство подвесного потолка и укладка линолеума, монтаж инженерных сетей, сборка узла ИТП, электромонтажные работы. На прилегающей территории ведется устройство проездов и тротуаров.

Двухэтажное здание общей площадью около двух тыс. кв. возводят по модульной технологии. В нем разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения.

Фасад здания оформлен рельефными панелями молочно-зеленого цвета с медицинским крестом, выполненным по технологии архитектурного бетона. На территории рядом с подстанцией строится контрольно-пропускной пункт и одноэтажное здание для обслуживания автомобилей.

Открытие медицинского учреждения намечена на начало 2026 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.