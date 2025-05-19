В поселке Лотошина появится новая детская площадка

Сотрудники «Благоустройства» демонтировали детскую площадку между д. 48 по улице Центральной и д. 2 по Западной улице. Но уже в июне на этом месте начнут делать новую современную площадку. Эти работы пройдут в рамках модернизации детских игровых площадок в муниципальном округе Лотошино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новые площадки будут оснащены современным игровым оборудованием, учитывающим потребности детей разных возрастов — от малышей до подростков. Особое внимание уделено качеству материалов, их экологичности и безопасности конструкций. Все устанавливаемые элементы сертифицированы и соответствуют ГОСТам. Кроме того у новой площадки будет целых 9 игровых элементов — три игровых комплекса, две качели, балансир, качалка, карусель и песочный дворик. Площадка будет оборудована лавочками и урнами. Ее общая площадь составит 450 кв. метров», — сказал заместитель главы округа Вячеслав Попов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.