В поселке Дубровицы Подольска идет благоустройство набережной

В этом году в Подольске проводятся большие работы по благоустройству набережной «Певческое поле» в поселке Дубровицы. Данный проект реализовывается по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Певческое поле находится у подножия Знаменской церкви при слиянии рек Пахра и Десна, и примыкает к границам Подольска и Москвы. Территория входит в зону объекта культурного наследия и историко-культурной деятельности. Многие выразили желание сохранить природные особенности этого места», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Новый проект предусматривает сохранение зоны проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочно-рекреационную зону. Также, вдоль набережной реки Десны, будет находиться эко-тропа из деревянного настила со смотровыми площадками «Правый берег» и смотровая площадка «Мыс». В западной части территории откроется «Аптекарский огород» с зонами кратковременного отдыха.

Для проведения праздника «Цветаевского костра» сохранится расположение памятного камня Марине Цветаевой. Рядом расположится основание для кострища, в соответствии с нормами пожарной безопасности. У подножья холма будут построены: зона небольшого амфитеатра с видовым раскрытием на «Певческое поле», смотровые площадки расположатся в конце «Липовой аллеи» и на слиянии двух рек

Планируется воссоздать главную планировочную ось исторической «Липовой аллеи». Она служит проездом для спецтехники, для обслуживания зоны кафе, хозяйственной зоны, и доступом к полю в день проведения культурно-массовых мероприятий. Будет воссоздана историческая каменная лестница с арт-объектом «Готические ворота».

Сейчас ведутся работы по демонтажу, устройству основания дорожно-тропиночной сети, основания под памятник, устройству системы наружного освещения и электроснабжения. Реализация проекта планируют завершить к июлю этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.