В поселке Чаплинка Херсонской области завершают реконструкцию жилого дома

В центре поселка Чаплинка Херсонской области завершается масштабная реконструкция жилого дома. Здание, которое долгое время стояло с разрушенным верхним этажом и поврежденной кровлей, сегодня практически обрело вторую жизнь, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы стартовали в августе, и за это время строители прошли большой путь — от разбора завалов до чистовой отделки.

В ходе реконструкции выполнены следующие работы:

— проведен аккуратный демонтаж аварийных конструкций, разрушенных перекрытий и старой кровли;

— заново возведен пятый этаж: выполнена кирпичная кладка стен и перегородок, забетонированы монолитные участки;

— смонтирована новая прочная кровля, установлены современные окна и двери;

— полностью заменены инженерные коммуникации: системы холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения;

— в подъездах выполнены отделочные работы, заменены балконные ограждения, оштукатурен и окрашен фасад;

— в 87 квартирах ведется черновая отделка, параллельно благоустраивается придомовая территория.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение.

На объекте ежедневно задействовано 26 человек и 3 единицы техники. Особое внимание уделяется качеству: специалисты Управления технического надзора капитального ремонта провели уже более 120 выездных проверок.

Эксперты контролируют соблюдение строительных норм и технологий, чтобы дом простоял долгие годы. Финишная прямая работ обещает жителям Чаплинки не просто отремонтированные стены, а полноценное, качественное и безопасное жилье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область продолжает восстановление объектов в новых регионах страны.

«Это продолжение большой федеральной программы. Московская область участвует во всем, что касается жизни людей на новых территориях. Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением — в частности, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома и все, что связано с транспортом и дорогами», — заявил Андрей Воробьев.