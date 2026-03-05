В поселке Чаплинка Херсонской области завершают реконструкцию жилого дома
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В центре поселка Чаплинка Херсонской области завершается масштабная реконструкция жилого дома. Здание, которое долгое время стояло с разрушенным верхним этажом и поврежденной кровлей, сегодня практически обрело вторую жизнь, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Работы стартовали в августе, и за это время строители прошли большой путь — от разбора завалов до чистовой отделки.
В ходе реконструкции выполнены следующие работы:
— проведен аккуратный демонтаж аварийных конструкций, разрушенных перекрытий и старой кровли;
— заново возведен пятый этаж: выполнена кирпичная кладка стен и перегородок, забетонированы монолитные участки;
— смонтирована новая прочная кровля, установлены современные окна и двери;
— полностью заменены инженерные коммуникации: системы холодного водоснабжения, канализации и электроснабжения;
— в подъездах выполнены отделочные работы, заменены балконные ограждения, оштукатурен и окрашен фасад;
— в 87 квартирах ведется черновая отделка, параллельно благоустраивается придомовая территория.
Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение.
На объекте ежедневно задействовано 26 человек и 3 единицы техники. Особое внимание уделяется качеству: специалисты Управления технического надзора капитального ремонта провели уже более 120 выездных проверок.
Эксперты контролируют соблюдение строительных норм и технологий, чтобы дом простоял долгие годы. Финишная прямая работ обещает жителям Чаплинки не просто отремонтированные стены, а полноценное, качественное и безопасное жилье.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область продолжает восстановление объектов в новых регионах страны.
«Это продолжение большой федеральной программы. Московская область участвует во всем, что касается жизни людей на новых территориях. Где-то это объекты, связанные с тепло-, энерго- и водоснабжением — в частности, в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Мы также восстанавливаем социальные объекты, многоквартирные дома и все, что связано с транспортом и дорогами», — заявил Андрей Воробьев.