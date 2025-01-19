В поселении Луневское в Химках отметили Крещение Господне

В ночь с 18-го на 19-е января в Химках в поселении Луневское на территории Храма Рождества Пресвятой Богородицы и Храма Покрова Пресвятой Богородицы приняли участие в Крещенских купаниях сотни верующих. Здесь подготовили купель, теплые мужские и женские раздевалки, настил для подхода к воде, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В Крещенский сочельник для жителей провели праздничное богослужение. После Божественной литургии, покаяния и причащения в храмах спели тропари.

«Празднику 2000 лет. Это одна из самых важных дат в православной вере. Вся вода становится святой, в которую окунают крест с молитвой», — рассказал алтарник храма в Поярково Дмитрий.

Волонтеры вместе с сотрудниками территориального управления микрорайона встречали гостей, раздавали полотенца, угощали горячим чаем и сладостями.

«В Луневском мы организовали два места купания — деревня Поярково и Мышецкое. Это добрая традиция, которую местные жители охотно поддерживают», — рассказал начальник территориального управления Иван Понятойкин.

Традиционно главной площадкой проведения Крещенских купаний стал стадион «Арена Химки». Здесь для жителей подготовили три купели: две отдельные, для мужчин и женщин, и одну общую — с подогревом. Все места для купаний были оборудованы безопасными подходами и спусками к воде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.