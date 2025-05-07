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В посадке леса на центральной площадке в Подмосковье поучаствовали 1 500 человек

Только за один день на площадке в Нестеровском участковом лесничестве в рамках международной акции «Сад памяти» на площади 3 га высажено 10 230 сеянцев сосны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Эти молодые деревца уже через несколько лет станут молодым лесом. Лесничие обеспечат должный уход за насаждениями», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Алексей Ларькин.

На центральную площадку в Рузском муниципальном округе, чтобы сделать свой вклад в восстановление и сохранение леса в Подмосковье, приехали и пришли 1 500 человек — жители близлежащих населенных пунктов, депутаты Московской областной думы, руководство Московской области, коллективы различных министерств, волонтеры, лесничие.

Для участников акции был организован концерт, прошли мастер-классы, была развёрнута полевая кухня.

Прекрасная погода и позитивный настрой стали залогом успешного проведения этого полезного экологического мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.