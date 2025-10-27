В пос Малино Ступина скоро появится новое благоустроенное пространство

Депутат Мособлдумы, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев с председателем окружного совета депутатов, руководителем фракции «Единая Россия» Александром Сухачевым, представителями депутатского корпуса, территориального отдела и местными жителями 25 октября проверил ход работ по устройству воркаута в поселке Малино округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня мы посетили несколько объектов в поселке Малино, среди которых особенно выделяется будущий сквер, создаваемый по инициативе жителей. Эта важная работа осуществляется в рамках программы инициативного бюджетирования и нацелена на выполнение наказов наших избирателей. Совместная работа депутатов, администрации округа и местных жителей позволяет нам добиться качественного благоустройства. Мы обсудили, что после завершения создания новой общественной территории будем участвовать в субботниках по озеленению — посадке кустарников и деревьев. Это действительно сделает наш сквер особенным, и он станет местом, которым жители смогут гордиться», — поделился Андрей Голубев.

На территории будущего сквера проложены асфальтовые дорожки, установлены фонари и лавочки. К монтажу готовятся воркаут-площадка и цепочные качели под навесом. Первым элементом благоустройства территории ранее стала детская площадка.

Проект выполнен на 70%, работы активно ведутся. Сдача объекта запланирована на середину ноября.

Жители поселка отмечают, что в дальнейшем планируют установить рядом сцену для проведения праздничных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.