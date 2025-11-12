В Поречье Можайского округа продолжается строительство подстанции скорой помощи

Подрядчик продолжает работы по строительству подстанции скорой медицинской помощи на 3 бригады в смену в селе Поречье Можайского округа — ведется монтаж стеновых панелей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Здание будет построено по технологии модульного строительства. Подрядчиком на площадке выступает ООО «Крост-Д».

В настоящее время на объекте 10 рабочих и 2 единицы техники. Ведется монтаж наружных стеновых панелей, устройство внутренних стен и перегородок. Общая стройготовность составляет более 20%.

Подстанция скорой помощи рассчитана на дежурство трех бригад в смену. В здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, иные административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появится гараж для автомобилей, открытая стоянка, парковочное пространство.

Открытие нового учреждения здравоохранения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.