В понедельник на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Звенигородском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском — III класс, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Ногинском — IV класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

3 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Звенигородском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Ногинском — IV класс.

4 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Подольском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Ногинском и Ступинском — IV класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 17-23С, ночью — плюс 7-14С. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны мозаичные ливни.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.