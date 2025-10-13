В понедельник на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Истринском и Ступинском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Бородинском и Подольском — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

14 и 15 октября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет плюс 2-7С, ночью — плюс 1-4С. Синоптики обещают сплошную облачность с короткими прояснениями, затяжные дожди, возможно, со снегом.

В случае обнаружения возгорания жителей и гостей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.