В Польше заявили об обнаружении вагонов, связанных с «золотым поездом» нацистов

Группа польских исследователей сообщила о выявлении в Нижней Силезии тоннеля с вагонами, которые могут быть связаны с легендарным «золотым поездом» нацистов времен Второй мировой войны, сообщает «Царьград» .

Польские исследователи, занимающиеся поисками так называемого «золотого поезда» нацистов, заявили о получении новых данных, подтверждающих существование легендарного состава. По их словам, георадиолокационное исследование выявило подземный тоннель с тремя вагонами на территории Нижней Силезии.

«Мы обнаружили замаскированный железнодорожный тоннель и три вагона внутри этого тоннеля. Документация является полной с точки зрения физики, математики и логики», — сообщил один из участников проекта.

Группа уже получила разрешение на дальнейшие поисковые работы в лесном массиве. Однако официального подтверждения находки от властей пока не поступало. Специалисты отмечают, что данные георадара предварительные и требуют дополнительных исследований, включая возможные раскопки.

Легенда о «золотом поезде» связана с предположением, что в последние месяцы Второй мировой войны нацисты могли спрятать в Нижней Силезии поезд с золотом, произведениями искусства и другими ценностями. Несмотря на многочисленные поиски, доказательств существования этого состава до сих пор не найдено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.