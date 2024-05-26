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В Польше рассказали, что страна поднимала самолеты из-за активности авиации РФ

Польша и ее союзники 26 мая поднимала в воздух самолеты из-за наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активности дальней авиации РФ, сообщает ТАСС .

В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что в польском воздушном пространстве обнаружили польские и союзные самолеты. Это грозит повышением уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Через три часа командование рассказало, что самолеты вернулись на землю.

Польские ВС в последнее время часто предпринимали подобные действия. Последний раз это произошло 8 мая.