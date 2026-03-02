В Польше гражданке Белоруссии без ее согласия удалили детородные органы

В Польше врачи удалили детородные органы 24-летней гражданке Белоруссии без ее согласия. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости .

«Ведется расследование уголовного дела, по материалам которого 24‑летней гражданке Белоруссии в одном из местных госпиталей были удалены матка, оба яичника и маточные трубы без ее информирования и согласия», — рассказал представитель прокуратуры Познани.

Согласно данным следствия, белоруска обратилась в медучреждение с болями в животе. Медики диагностировали у девушки опухоль в правом яичнике. Врачи провели операцию. Изначально планировали удалить лишь пораженный яичник. В таком случает пациентка сохраняла возможность забеременеть, однако в ходе операции врачи удалили матку, оба яичника и маточные трубы.

При этом «пациентка не давала согласия на удаление всех репродуктивных органов и не была должным образом информирована о возможных последствиях такого объема операции».

Проводившему операцию хирургу предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Врачу грозит до 20 лет лишения свободы. Хирург не признал своей вины.

