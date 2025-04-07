В Подольском роддоме волонтеры подарили цветы женщинам в День беременных

«Волонтеры Подмосковья» в День беременных волонтеры пришли с цветами в Подольский родильный дом и подарили по розе каждой женщине, ожидающей рождения малыша. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Небольшие добрые дела способны сделать мир чуточку светлее. Мы искренне хотим поддержать будущих мам в столь важный момент их жизни, согреть теплом и заботой», — сказала главный эксперт отдела развития молодежного движения и социально значимых проектов комитета по делам молодежи Лидия Шобухова.

Также Подольский роддом пригласил будущих родителей на День открытых дверей в ДК «Октябрь», чтобы отметить этот молодой семейный праздник. В рамках акции теплые поздравления и душевные подарки получили 33 пациентки роддома.

День беременных в России отмечают два раза в год 7 апреля и 7 октября. Впервые его провели в 2022 году в 16 регионах Российской Федерации. В 2023 году объявлен всероссийским праздником.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.