В Подольском округе рожениц поздравили с Днем матери

Сотрудники отдела охраны здоровья граждан и медперсонал Подольского роддома поздравили женщин, родивших детей, с Днем матери 29 ноября. Мамам вручили подарочные наборы для ухода за новорожденными, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Подольского роддома прошла акция, приуроченная ко Дню матери. Женщины, недавно ставшие мамами, получили подарочные наборы для ухода за младенцами.

Поздравления и подарки вручали сотрудники отдела охраны здоровья граждан администрации округа, а также заместитель главного врача по медицинской части и заведующая отделением.

«Когда становишься мамой, особенно важно чувствовать поддержку. Мы с малышом находимся в отделении с 19 ноября, теперь настал день выписки — скоро будем дома! Мой мальчик родился настоящим богатырем, его вес составляет 4 килограмма 940 граммов. Тронуло, что в преддверии Дня матери нас не оставили без внимания и вручили полезный подарок. Такие знаки заботы делают начало материнства еще более радостным», — рассказала пациентка Подольского родильного дома Татьяна Матюхина.

День матери в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.