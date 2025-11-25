В Подольском лесничестве проводят санитарно-оздоровительное мероприятие

сегодня в 15:50

На территории Мещерского участкового лесничества Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» возле деревни Борьево городского округа Подольск проводится санитарно-оздоровительное мероприятие — уборка неликвидной древесины. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Работы осуществляются путем раскряжевки древесины и укладывания ее в поленницы, которые остаются в лесу для естественного перегнивания. Это безопасно для экосистемы и способствует ее восстановлению. Неликвидная древесина — не валежник, а часть природного процесса возобновления леса.

«Рядом с деревней Борьево работы выполнены на площади 0,8 га. Их качество соответствует техническому заданию», — сказал старший участковый лесничий Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Корольков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.