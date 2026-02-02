В Подольском колледже стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» начался 2 февраля в Подольском колледже имени А.В. Никулина. В соревнованиях участвуют более 1,7 тысячи школьников и студентов колледжей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Подольском колледже имени А.В. Никулина стартовал региональный этап чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы». Участники соревнуются в компетенциях «Сметное дело», «Информационная безопасность» и «Информационная безопасность» (юниоры).

Компетенция «Сметное дело» направлена на развитие навыков составления, анализа и контроля строительных смет и расчетов. В рамках компетенции «Информационная безопасность» участники решают задачи по защите информационных систем и предотвращению кибератак.

Региональный этап проходит с 2 по 28 февраля. В нем принимают участие более 1,7 тысячи школьников и студентов колледжей, которые соревнуются в более чем 300 компетенциях, включая свыше 100 направлений для юниоров.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Московской области для участия в межрегиональном этапе, который состоится в апреле 2026 года в различных городах России.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.