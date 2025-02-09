В подольском Климовске на субботнике собрали более 200 куб м мусора

В микрорайоне Климовск Подольска во время очередного февральского субботника порядка 100 человек убрали более 200 кубометров мусора. Бесснежная морозная погода позволила продолжить генеральную уборку округа коммунальщикам и специалистам территориального отдела администрации округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Привели в порядок улицу Дмитрия Холодова, Театральную, Заводскую, проспект 50 лет Октября. Убрали мусор, ветки и смёт на детских площадках, дворах и на общественных территориях. Свой вклад в преображение города внес каждый.

«На субботник вышли практически все сотрудники управляющей компании, в том числе дворники, уборщицы, сантехники, электрики, административный аппарат. Мусор грузим в мешки и вывозим на специально оборудованные территории для утилизации. Для вывоза задействовано 38 единиц техники», — сказал главный инженер управляющей компании Александр Громов.

Субботники провели также в других районах округа. Убирать общественные территории вышло более 500 человек в Кутузово, Северном, Шепчинках, Силикатной, Парковом, Кузнечиках, 1-м, 2-м, 3-м, 4-м микрорайонах, в Дубровицах и других районах округа.

Если погода позволит, такие акции чистоты будут проводиться в течение всего февраля в разных частях муниципалитета. Пока коммунальные службы продолжают ежедневно заботиться о чистоте и благоустройстве округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.