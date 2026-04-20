В Подольском филиале МОМК вновь открылись факультеты для выпускников 9‑х классов

После 30-летнего перерыва факультеты лечебного дела и сестринского дела Подольском филиале Московского областного медицинского колледжастали доступны не только выпускникам 11‑х классов, но и учащимся после 9‑го класса. 16 апреля в учебном заведении прошел день открытых дверей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Будущие фельдшеры, медсестры и медбратья, а также их родители смогли познакомиться с программами обучения, узнать об условиях поступления, пообщаться с преподавателями. Получить ответы на все интересующие вопросы и оценить материально‑техническую базу колледжа.

Юные подольчане Даниил и Владимир решили посвятить свою профессиональную жизнь медицине, подавать документы планируют и на бюджет, и на внебюджет, и на целевое обучение.

«Очень рады, что теперь в Подольске можно поступить в медколледж после девятого класса, сможем раньше начать обучаться профессии», — отметили будущие абитуриенты.

По словам директора Подольского филиала МОМК Надежды Журавлевой, не менее 50 процентов выпускников колледжа идут работать в подольские государственные медучреждения.

Следующие дни открытых дверей в Подольском филиале МОМК запланированы на 28 мая, 16:00, и 6 июня, 10:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.