В подольском ДК Лепсе прошел концерт, посвященный Великой Победе

19 апреля в Доме культуры имени Лепсе городского округа Подольск состоялся торжественный концерт в честь подвига героев Великой Отечественной войны. Мероприятие собрало более 300 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Концертная программа включала 21 номер и была тщательно разработана и реализована главной исполнительницей вечера Ольгой Шаляпиной.

Концерт начался с показа мирной довоенной жизни, наполненной спокойствием и воскресными прогулками. События резко перешли к началу войны, вторжению, прервавшему мирный уклад.Одним из главных моментов стало участие детского вокального ансамбля «Гармония» Дома культуры Лепсе, который торжественно вынес на сцену портреты участников акции «Бессмертный полк». Этот жест подчеркнул преемственность поколений и важность сохранения исторической памяти.

В течение всего вечера звучали разнообразные песни военного времени под аккомпанемент оркестра Подольской филармонии под руководством дирижера Станислава Прыгунова.

Уникальный клип для концерта был результатом кропотливой работы. Ольга Шаляпина лично собирала исторические материалы, а специалисты Дома культуры Лепсе оказывали помощь в адаптации видеороликов.

Кульминацией вечера стал мощный и объединяющий финал. Все участники, включая солистку вечера, вышли на сцену с портретами своих предков, завершая концерт общим символом непоколебимой памяти и благодарности.

