В Подольских школах провели «Научный квест выходного дня»

В Подольске более чем в 30 школах провели «Научный квест выходного дня», объединивший школьников всех возрастов, их родителей и педагогов, сообщили в пресс-службе округа.

В лицее № 5 особое внимание уделили ранней профориентации и развитию талантов в сфере робототехники и информационных технологий.

На квесте были представлены проекты лауреатов городских и региональных конкурсов «Юный конструктор» и «Юный исследователь», а также финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Шаг в будущее».

«Сегодня у нас действовал инструментарий программы „Орлята России“. Старшеклассники посетили мастер-классы по естественным наукам, такие как „Физика вокруг нас“ и „Химия: исследовательская лаборатория“. Ребята участвовали в профориентационной программе „Билет в будущее“, где педагог рассказала о возможностях поступления в учреждения среднего профессионального образования и вузы Подольска, включая необходимые документы», — сказала директор Лицея 5 Ольга Кульба.

Она добавила, что «Научный квест выходного дня» в Лицее № 5 не только показал высокий уровень подготовки учащихся и педагогов, но и послужил мощным стимулом для дальнейшего развития научных и технических талантов среди школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.