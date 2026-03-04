В Подольске завершился первый этап проекта «Люди будущего»

В подольском лицее № 5 состоялся финальный интерактивный урок «Занимательной физики». Ранее такие встречи прошли в гимназиях № 4 и № 7, лицее № 23, а также в школе № 32. Сотрудники завода «ЗиО-Подольск» (машиностроительный дивизион Росатома) познакомили старшеклассников с миром атомной промышленности, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На занятиях ученики 9–11-х классов погрузились в историю отечественного атомного машиностроения и узнали о роли легендарного завода «ЗиО-Подольск» в развитии отрасли. Кульминацией встречи стал практический опыт «Атомное домино», который наглядно показал принцип цепной реакции.

Прошедшие уроки стали отборочным этапом для уникального проекта «Люди будущего», инициированного дирекцией по персоналу «ЗиО-Подольск». Проект нацелен выявить среди старшеклассников потенциальных лидеров, которые станут амбассадорами инженерных специальностей в своих школах, а в будущем — на предприятиях атомной отрасли.

Ключевым этапом станут инженерные соревнования по каракури — созданию средств малой механизации. Ранее в подобных состязаниях по методике AtomSkills принимали участие только студенты вузов и колледжей, но теперь этот опыт доступен и подольским школьникам.

Ребятам предстоит по чертежам собирать механические устройства из готовых деталей. Главное условие — никакой электроники, только чистая механика. Эксперты оценят безопасность работ, скорость, качество сборки и умение публично выступать. Финальные состязания для 9 классов пройдут в Подольском колледже имени А. В. Никулина, а старшеклассники (10–11 классы) сразятся на базе Московского Политехнического университета.

Главные призы — путевка в профессию:

Для 11-классников предусмотрены квотные детализированные места в Московском политехническом университете, а для 9-классников — внеквотные целевые договоры на обучение в колледже; Финалисты проекта пройдут подготовку с наставниками-кураторами от «ЗиО-Подольск» для участия в конкурсе «Инженеры будущего», победа или призовое место в котором дает от 2 до 5 дополнительных баллов к ЕГЭ (в зависимости от выбранного ВУЗа);

«Мы хотим показать ребятам, что технические науки — это не сложно, а невероятно интересно. Здесь не обязательно зубрить, главное — понимать принципы. Наши интерактивные уроки помогут школьникам узнать больше об атомной энергетике России, истории местных предприятий и увидеть свое будущее в инженерном деле», — делится руководитель направления по работе с вузами «ЗиО-Подольск» Дмитрий Прокопов.

Проект «Люди будущего» — это не просто конкурс, а комплексная система профориентации, которая помогает сократить путь от школьной парты до реального высокотехнологичного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.