В Подольске завершили сезон асфальтирования пешеходных троп

сегодня в 18:51

В Подольске завершили работы по благоустройству пешеходной тропы на улице Высотной. Новый пешеходный маршрут протяженностью более 120 метров находится рядом с домами 7 и 9, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это последняя запланированная для благоустройства в этом году пешеходная коммуникация. Всего с начала года в округе обустроили 27 пешеходных троп общей протяженностью более 1700 метров.

Ранее работы провели в микрорайоне Климовск. Новый пешеходный маршрут протяженностью более 50 метров появился между домом 9 на улице Пионерской и домом 30 на улице Рощинской.

Также завершили работы по обустройству пешеходной тропы от дома 15а по улице Высотной к лесопарку «Березки» общей площадью 160 квадратных метров.

В 2026 году запланировано проложить более 30 пешеходных троп по программе губернатора региона Андрея Воробьева «Пешком».

В округе практически полностью выполнили программу благоустройства на этот год. Модернизировали детские площадки, обновили общественные пространства, обустроили уличное освещение и пешеходные дорожки, заасфальтировали дворы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.