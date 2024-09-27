В Подольске завершили благоустройство Певческого поля вблизи усадьбы «Дубровицы». Открытие состоится 5 октября в 10:00 его приурочат к празднованию Дня города. На нем покажут мизансцены из жизни усадебного дома Бориса Голицына. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обустроили амфитеатр со скамейками и видом на Певческое поле, сделали места отдыха у воды с удобным подъездом для лодочной станции. Создали смотровые площадки с видами окрестностей и на место слияния рек Десна и Пахра. Установили лестницу с готической аркой, по которой теперь можно напрямую подняться к Знаменскому храму, сделали второстепенные спуски. Разбили цветники и дорожки, проложили освещение и установили красивые фонари.

У входа на Певческое поле будет отдельная зона отдыха с кафе.

Работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.