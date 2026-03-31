В Подольске завершилась серия концертов к 20-летию коллектива «Фристайл»

Спектакль стал финальной точкой в грандиозном марафоне, посвященном 20-летнему юбилею образцового хореографического коллектива «Фристайл».

На сцену вышли только старшие участники коллектива — 17 человек в возрасте от 16 до 36 лет. Это те, кто пришел в студию еще детьми, и за годы тренировок стали сильными, уверенными в себе артистами.

«В этой истории рассказывают и танцуют старшие. Это рассказ об их пути в студии, о том, как они менялись и росли. Мы соединили идею нахождения себя в танце с процессом взросления человека — превращением в красивую девушку или сильного и уверенного мужчину, которые нашли свое место в жизни», б — поделилась руководитель коллектива эстрадного танца FreeUp Галина Буренкова.

Вечер продолжил развлекательный концерт с участием вокального ансамбля «Конфетти» и именинников из FreeUp. Финалом стала зажигательная дискотека.

