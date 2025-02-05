В Подольске завершат капремонт трех школ и двух детсадов к 1 сентября

В Подольске до 1 сентября должны завершить капремонт трех школ и двух детских садов по программе губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время работы идут в корпусе гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября, в корпусе лицея 5 на улице Февральская, 30, в корпусе школы 20 на улице Победы, 2. Также в дошкольном отделении школы № 19 на улице Кирова, 60а, в дошкольном отделении школы 24 на Красногвардейском бульваре, 21б.

«Все образовательные учреждения оснастят новой техникой и мебелью. Позаботимся заранее о контрактах, где пропишем четкие сроки доставки всего оборудования. Особое внимание уделим спортивным объектам, которые появятся у школ-новостроек», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Стадионы и площадки должны быть оборудованы камерами «Безопасный регион» и отдельными входами для местных жителей.

Власти контролируют реализацию проектов застройщиками. Следят за соблюдением сроков совместно с прокуратурой.

Строят школу на 1 100 мест на улице Победы в микрорайоне Климовск, пристройку на 200 мест к школе 29 имени П. И. Забродина.

Исполняют свои обязательства инвесторы по возведению школы на 500 мест в ЖК «Новая Щербинка» вблизи деревни Борисовка и дошкольного отделения школы «Бородино» на 160 мест в ЖК «Каскад Парк» вблизи деревни Бережки.

В плане на этот год приступить к строительству учебного заведения в микрорайоне Красная Горка. На улице Садовой в 2026 году появится школа на 1 100 мест. Сейчас идет разработка проектной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.