В Подольске заасфальтируют еще две «народные тропы»

В Подольске стартовали работы по обустройству «народных троп» по двум адресам в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Пешком». Пешеходные дорожки начали асфальтировать в мкрн Климовск от улицы Циолковского к корпусу гимназии им. Подольских курсантов и в мкрн Южный на улице Сосновой, 8. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В текущем году новые тротуары появятся на 28 участках. Это 1,7 км удобных пешеходных маршрутов там, где их особенно не хватало жителям, чтобы комфортно и безопасно добираться до школ, остановок, магазинов и других важных объектов.

«В текущем году запланирован значительный объем благоустройства. Большую часть объектов выбрали по обращениям жителей. В 26 дворах проведем комплексное обновление. Заменим асфальтовое покрытие, бордюрный камень, а при необходимости обустроим новые парковочные карманы. Общая площадь работ составит почти 110 тыс. кв. м», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Продолжается модернизация детских игровых зон. В настоящее время на 7 площадках демонтировали устаревшее оборудование. Всего в этом сезоне обновят 19 детских площадок. Все этапы будут реализовываться по четко выстроенному алгоритму. Установка нового оборудования начнется без промедления, чтобы площадки во дворах не пустовали.

Особое внимание власти округа уделят синхронизации работ, которые ведут в округе. Их скоординируют с проектами модернизации теплового хозяйства. Это позволит избежать повторных раскопок на уже отремонтированных территориях и сохранить качество выполненного благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы.

Власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки, добавил глава региона.