В Подольске выявили победителей универсиады по боулингу

В Подольске 25 февраля команды из 10 учебных заведений Подольска сразились в боулинг по программе студенческой универсиады. К игре присоединились студенты из 10 учебных заведений округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам соревнований первые место заняли студенты Многопрофильного колледжа № 1.

Каждая команда состояла из четырех человек независимо от пола. За годы проведения соревнований боулинг стал одним из любимых видов спорта на универсиаде среди молодежи.

«Мы не первый год участвуем в соревнованиях по боулингу и каждый раз занимаем призовые места. Секрет кроется в тренировках: мы всегда упорно готовимся к играм», — сказал студент Подольского социально-спортивного колледжа Артем.

Игроки выполняют 10 подходов, по две попытки в каждом. Победившую команду определяют по сумме набранных баллов.

В следующий раз студенты встретятся в марте на соревнованиях по плаванию.

