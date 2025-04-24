В Подольске выбрали ученика года среди представителей 20 школ

В Подольске на финальных состязаниях в школе № 34 определили победителя муниципального конкурса «Ученик года — 2025». Всего в конкурсе участвовало 38 лучших учеников из 20 подольских общеобразовательных учреждений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По итогам мероприятия победителем стал ученик 10 класса гимназии № 7 Георгий Багдасаров. Юноша является лауреатом многих музыкальных конкурсов, участником детского духового оркестра «Подольские фанфары» музыкальной школы № 2, играет на гитаре, занимается графическим дизайном и мечтает стать звукорежиссером.

Приз детского жюри получила ученица 11 класса школы № 18 имени Подольских курсантов Алла Кутасова. Девушка принимает активное участие в предметных олимпиадах, увлекается вокалом и актерским мастерством.

Всего в конкурсе приняло участие шесть юных подольчан. В том числе ученица 9 класса школы № 34 Дарья Мороз, ученица 9 класса школы им. Н. Д. Куимова Валерия Мастюгина, ученик 10 класса школы № 20 им. И. Д. Сергуна Тимофей Мокринский и ученица 10 класса школы № 11 Арианна Процюк.

Чтобы пройти в финал, ребята прошли сложный отбор. На первом этапе подготовили и защитили проектно-исследовательские работы по темам: «На службе Отечеству» (история одной семьи в истории России), «Время героев. Люди из стали» (к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне), «Бессмертные шедевры» (185 лет со дня рождения П. И. Чайковского). На втором этапе писали эссе, тема которого предоставлялась в день проведения.

«Участие в конкурсе помогло мне почувствовать энергию, заряд, поддержку от школы, моих одноклассников и семьи. Кроме того, я собрала уникальную информацию о моем прадедушке, о его подвигах и заслугах. Все это очень ценно для меня», — сказала ученица 9 класса школы № 34 Дарья Мороз.

По результатам двух этапов определили участников заключительной части. В финале конкурсанты подготовили два выступления: конкурс «Визитка» на тему «Отечества достойный гражданин» и «Домашнее задание» на тему «Этих дней не смолкнет слава».

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