В Подольске выбрали старост 5 деревень

Жители деревень Большое Толбино, Меньшово, Лучинское, Никулино и Пузиково выбрали старост. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Светлана Чернышова избрана старостой деревни Большое Толбино. Чернышова является многодетной матерью, при этом ценит порядок и красоту. При ее содействии в деревне отремонтировали ливнёвку и усовершенствовали уличное освещение, заменили асфальтовое покрытие дороги.

Наталья Солоухина теперь староста деревни Меньшово. Непосредственное участие Солоухиной способствовало реализации значимых для деревни проектов, в том числе завершению мероприятий по социальной газификации, асфальтированию автомобильной дороги на улице Цветочной, ремонту скважины.

Марина Матвеева стала старостой в деревне Лучинское. Благодаря ее активному участию в деревне ежегодно высаживают деревья, заменили лампы уличного освещения на энергосберегающие, выполнили ямочный ремонт дороги, подключён газ по программе социальной газификации.

Константин Пронькин, коренной житель Никулино, вновь избран старостой родной деревни. С 2007 года он занимает эту должность, тесно взаимодействует с органами местного самоуправления и пользуется заслуженным авторитетом и уважением у односельчан.

Староста Пузиково Галина Кузнецов активно меняет жизнь родной деревни к лучшему. При взаимодействии с администрацией округа организовала работы по устройству колодца с питьевой водой, уборке территории.

Все избранные старосты являются людьми с активной гражданской позицией, уделяют большое внимание благоустройству своих населённых пунктов.

С 2024 года старост в округе избирают сроком на 5 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.