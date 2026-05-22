В Подольске выбрали номинантов премии «Мама года — 2026»

Премию в этом году учредила АНО «Навигатор мам». Проект направлен на повышение престижа материнства и укрепление традиционных семейных ценностей. Конкурс поддерживает активных жительниц Подольска, которые совмещают воспитание детей с предпринимательством, общественной работой и реализацией социальных инициатив.

Партнером премии выступила общественная палата городского округа Подольск во главе с председателем Ларисой Бурмистровой, а также отдел развития молодежного движения, добровольчества и реализации социально значимых проектов комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации округа. В конкурсную комиссию вошли представители депутатского корпуса и профильные эксперты.

«Премия дает возможность увидеть, сколько в Подольске сильных и неравнодушных мам — тех, кто параллельно с воспитанием детей развивает бизнес, ведет социальные и просветительские проекты, помогает другим семьям. Для общественной палаты важно поддерживать такие инициативы», — прокомментировала председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике общественной палаты Подольска Кристина Сотникова.

Торжественная церемония награждения победительниц пройдет 22 мая с 15:00 до 18:00 в ДК имени Лепсе. Новости конкурса и истории номинанток публикуют на официальном сайте проекта навигатормам.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.