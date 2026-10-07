В Подольске выбрали лидеров движения «Волонтеры Подмосковья»

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Муниципальный этап конкурса лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в Подольске 6 октября. Участники представили свой добровольческий опыт и идеи развития волонтерства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

6 октября в Подольске прошел муниципальный этап конкурса лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Конкурс призван поддержать активных добровольцев, которые проявляют лидерские качества и предлагают идеи развития волонтерства на местах.

В конкурсную комиссию вошли муниципальный координатор движения «Волонтеры Подмосковья», руководитель МОО «Центр ДоброТы» и заместитель председателя комитета по культуре, туризму и молодежной политике.

Участники представили короткие презентации о своей добровольческой деятельности. Каждый рассказал о личном опыте, поделился видением развития регионального движения и предложил способы улучшить работу муниципального штаба.

По итогам регионального отбора 100 участников получат статус лидера и приглашение на обучающую программу 2027 года. Она включает публичные выступления, работу с соцсетями, организацию тренингов и проектирование социальных инициатив. После обучения лидеры будут проводить встречи и мероприятия в школах и молодежных организациях, чтобы вовлекать подростков в добровольчество.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.