В Подольске введут особые меры безопасности на новогодних праздниках

Стартует череда праздников и новогодних каникул. В Подольске особое внимание в эти дни уделят безопасности, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Традиционно на всех локациях, где состоятся гулянья и мероприятия, свое дежурство будут нести сотрудники полиции, кинологи. Создан мобильный экипированный резерв. Все государственные учреждения также под наблюдением, в том числе представителей частных охранных организаций, с которыми проведен инструктаж.

Главной опасностью длинных выходных являются пожары. Глава Городского округа Подольск Григрий Артамонов дал поручение управляющим организациям, профильным специалистам со всей ответственностью подойти к информированию жителей многоквартирных домов, СНТ. Также организуют дежурство эвакуаторов для оперативного перемещения автотранспорта, который будет мешать проезду спасательной техники.

«Прошу и подольчан проявлять сознательность, ответственно отнестись с правилам пожарной безопасности. Особенно это касается использования пиротехнических изделий. Прошу воздержаться от запуска фейерверков и хлопушек, их громкий звук может вызвать тревогу у людей. Уверен, что отлично отметить любимые праздники получится и без салютов, сегодня для них не лучшее время», — сказал Артамонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.